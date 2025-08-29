Während die Riffs der letzten Bands über den heiligen Acker schmetterten und sich das W:O:A 2025 langsam, aber sicher dem Ende entgegeneigte, war es an der Zeit, vorauszublicken.

Wacken 2025 ist Geschichte, und die Veranstalter geben erste Informationen zum Wacken Open Air 2026 bekannt. "Dieses Jahr hatte das W:O:A etwas mehr „Rain als „Shine“ zu bieten aber das konnte natürlich keinem gestandenem Metalhead die Laune verderben. Ohne euch, die besten Fans der Welt, geht es nicht! Ihr macht das W:O:A zu dem, was es ist: Das beste Metal-Festival der Welt! Und wie geht es nun weiter? Natürlich mit dem ersten Schwung an Bands für das große Jubiläum! 35 Jahre sind es im nächsten Jahr und dafür gibt es auch gleich 35 großartige Bands, mit denen wir mit euch…