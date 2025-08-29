Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Heavysaurus live in Kiel 14.03.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Heavysaurus

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Black Sabbath PARANOID: Die 500 besten Metal-Alben (5)
Die 33 besten Black Sabbath-Songs
Dass der knapp achtminütige Opener ‘War Pigs’ zunächst als Albumtitel intendiert war, der Plattenfirma dann aber doch zu heiß war, spricht Bände über den Improvisationsgeist der Entstehungszeit von PARANOID.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 5: PARANOID von Black Sabbath (1970) Als Black Sabbath lediglich vier Monate nach Erscheinen ihres gleichnamigen Debüts erneut mit Rodger Bain an den Reglern die Londoner Regent Sound Studios aufsuchen, sind die Birminghamer eine bestens eingespielte Band. Damit ist auch der improvisationsfreudige Charakter mancher Song-Passagen ihres Zweitwerks erklärt, denn ein Gros des neuen Materials ist das Produkt ausgiebiger Jamsessions. Dass der knapp achtminütige Opener ‘War Pigs’ eigentlich…
Weiterlesen
Zur Startseite