David Ellefson würde als Gründungsmitglied von Megadeth gerne mitmachen bei der Abschiedstournee der Band.

David Ellefson hat sich in einer Spezialausgabe seiner "The David Ellefson Show" bezüglich der jüngsten Ankündigung aus dem Megadeth-Lager zu Wort gemeldet, dass das nächste Album das letzte der Band sein wird und die Thrasher 2026 auf Abschiedstournee gehen. Der frühere Megadeth-Bassist sinnierte dabei ausführlich über seine Beziehung zu Bandboss Dave Mustaine, welcher ihn 2021 aus der Gruppe geworfen hat. Ich bin auch noch da Schließlich kam Ellefson hierauf zu sprechen: "Wenn Dave aufhört oder in Rente geht... Abschied... Ich weiß nicht einmal, ob er in Rente geht. Er sagt im Grunde nur, dass Megadeth vorbei sind. Wäre ich gerne ein…