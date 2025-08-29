‘Das Kanu des Manitu’ bringt derzeit viele Leute zum Lachen, und Rage im Zuge dessen viele Menschen zum Moshen.

An den deutschen Kinokassen feiert zurzeit ein Film richtig Erfolg: ‘Das Kanu des Manitu’ -- die Fortsetzung der Western-Comedy ‘Der Schuh des Manitu’ von Michael „Bully“ Herbig. Im Glanz des Blockbusters können sich auch -- vollkommen zu Recht -- Rage sonnen. Denn wie schon vor 24 Jahren haben die Heavy-Metaller um Peter „Peavy“ Wagner einen Song in dem Streifen untergebracht. Und zwar handelt es sich beide Male um ‘Straight To Hell’. Frisch aufpoliert Für den aktuellen Kassenschlager ‘Das Kanu des Manitu’ haben Rage das Lied extra sogar neu eingespielt -- ‘Straight To Hell ’25’ erschien passend zum letztwöchigen Kinostart. Das…