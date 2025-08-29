Das allseits bekannte schwarze Cover vom AC/DC-Album BACK IN BLACK hat leider eine düstere Hintergrundgeschichte.

Ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung des legendären, bis heute meistverkauften AC/DC-Albums hätte niemand gedacht, dass es jemals erscheinen wird. Am 19. Februar 1980 geschah das Unfassbare und Frontmann Ronald Belford "Bon" Scott verstarb überraschend. Wie und warum die Band im Juli des gleichen Jahres noch ihr siebtes Album veröffentlichen konnte, betrachten wir aufgrund des 45. Jubiläums des Erscheinungsdatums genauer. Die tragische Nacht, die alles veränderte 1979 gelang AC/DC der große kommerzielle Durchbruch. HIGHWAY TO HELL war das erste Album, welches sich mehr als 500.000 Mal verkaufte, und die Hard-Rocker waren auf einem Höhenflug. Im Februar des Folgejahres befanden sie…