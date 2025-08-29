Da schau her: Es wird immer konkreter mit Nine Inch Nails und ihrem Soundtrack für den Disney-Blockbuster ‘Tron: Ares’.

Nine Inch Nails haben bekanntlich den Original Motion Picture Soundtrack für den Disney-Film ‘Tron: Ares’ komponiert. Der Streifen kommt am 9. Oktober in die Kinos — und ein paar Wochen früher gibt es die zugehörige Musik von Trent Reznor und Kompagnon Atticus Ross zu hören. Denn bereits am 19. September erscheint die Filmusik über das Label Interscope. So lebendig wie nötig Eine erste Single aus ‘TRON ARES’ (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK haben Nine Inch Nails schon jetzt veröffentlicht: Das Visualizer-Video zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ könnt ihr euch unten reinziehen. Nine Inch Nails-Mastermind Reznor und sein Kollaborationspartner…