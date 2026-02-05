The Dead Daisies-Frontmann John Corabi hat sein Soloalbum fertiggestellt. Ein Veröffentlichungsdatum und eine Single gibt es auch schon.

Der ehemalige Mötley Crüe– und derzeitige The Dead Daisies-Sänger John Corabi hat in der Vergangenheit immer wieder Alleingänge unternommen. Nach der Platte UNPLUGGED (2012) und einigen Singles folgte nun die offizielle Ankündigung eines weiteren Langspielers. Ein neuer Tag Das Album trägt den Titel NEW DAY und erscheint am 24. April 2026 via Frontiers Music. Die gleichnamige erste Single-Auskopplung gibt schon mal einen Eindruck, wohin die Reise mit der Platte gehen soll. Dazu erklärt John Corabi: „‘New Day’ ist ein positiver, mitreißender Song mit der Botschaft: Genieße das Leben! Hör auf zu jammern und dich darüber zu beschweren, wie unfair das…