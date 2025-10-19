Das Haus aus Slipknots ikonischem ‘Duality’-Musikvideo wird aktuell verkauft, nachdem die Besitzer ihre Hypothek nicht mehr zahlen konnten.

Das Haus, das Slipknot in ihrem Musikvideo zu ‘Duality’ in Schutt und Asche legen, wird am 14. Oktober zwangsversteigert, wie der Des Moines Register berichtet. Die Besitzer des legendären Hauses waren offenbar nicht dazu in der Lage, die restlichen $141.403,81 ihrer Hypothek zu zahlen, die sie laut Gerichtspapieren im September 2005 aufgenommen haben. Das Haus steht auf einem 0,77 Hektar großen Grundstück in Des Moines, hat drei Schlafzimmer, anderthalb Bäder, circa 162 Quadratmeter und wird laut einem Gutachter der Gemeinde auf einen Wert von $336.400 geschätzt. 2004 drehten Slipknot dort ihr ikonisches Musikvideo und richteten dabei immensen Schaden an. Eskalation…