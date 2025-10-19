Gitarrenvirtuose John 5 erzählt, wie sich Stress und psychische Probleme auf seine körperliche Verfassung ausgewirkt haben.

Mötley Crüe-Gitarrist John 5 veröffentlicht am 10. Oktober sein 14. Soloalbum GHOST. In ‘The Magnificent Others’, dem Podcast von The Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan, ging es neben der Musik auch um Dinge privater Natur. Wer die Laufbahn des Gitarristen ein wenig kennt, weiß, dass er bis 2004 an der Seite von Marilyn Manson auf der Bühne stand. Während eines Auftritts bei Rock am Ring 2003 kam es live zu einer Auseinandersetzung der beiden Musiker. Später stellte sich heraus, dass John 5 damals eine schwere Zeit durchlitt. Wenn die Psyche körperlich wird Während sein Vater bereits schwer an Krebs erkrankt war…