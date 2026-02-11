Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Heldmaschine live in Dortmund 14.03.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Heldmaschine

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Bob Daisley äußert sich zu Ozzy Osbourne-Kränkung
Bob Daisley mit der Ozzy Osbourne Band auf der 'Blizzard Of Ozz'-Tour, September-Oktober 1980 in UK.
Der ehemalige Ozzy Osbourne-Bassist und Songwriter Bob Daisley wäre dazu bereit, das Zerwürfnis mit Sharon Osbourne beiseite zu legen.
Bob Daisley hatte es mit Ozzy Osbourne nicht einfach - immer wieder gab es Streit wegen fehlender Songwriting-Credits, und trotz seiner wichtigen Beiträge zu Ozzys Solokarriere wurde Daisley seinem Empfinden nach eher totgeschwiegen. Nun sprach er mit Scott Penfold von Loaded Radio über die Brüskierung. Kränkung Auf die Frage, ob er nicht frustriert gewesen sei, nicht bei Black Sabbaths "Back To The Beginning"-Event gewesen zu sein, sagt er: "Natürlich. Du bist nicht der einzige, der findet, ich hätte da sein müssen. Viele Leute fanden das. Dass ich nicht gebeten wurde, da zu sein, war eher der Elefant im Raum, oder…
Weiterlesen
Zur Startseite