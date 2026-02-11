Rival Sons haben in den kommenden Monaten einiges vor – musikalisch wie privat. Sänger Jay Buchanan gibt einen Einblick in die Pläne.

Das neue Jahr startete für Rival Sons-Frontmann Jay Buchanan nicht rosig. Wie der Musiker kürzlich bei TalkShopLive’s Rock ‚N‘ Roll Channel offenbarte, kämpft seine Ehefrau gegen Brustkrebs. Bei ihr zu sein, hat derzeit sicher Vorrang. Doch wird deshalb nicht alles komplett auf Eis gelegt, wie Buchanan jüngst im Gespräch mit Eddie Trunk verraten hat. Ungewisse Zeiten Zu den Plänen der nächsten Monate erklärt der Sänger: „Wir werden ins Studio gehen und ein neues Album aufnehmen. Und dann touren wir natürlich den ganzen Sommer über – durch Großbritannien, Europa, und wir spielen auch ein paar Konzerte in den USA.“ Der Studioarbeit…