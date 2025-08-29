Comeback Kid trauern um ihren ehemaligen Bassisten Matt Keil, der vor wenigen Tagen nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Mit Songs wie ‘Wake The Dead’ oder ‘G.M. Vincent And I’ erlangten Comeback Kid weltweit Berühmtheit. An der Entstehung von letzterem war auch Matt Keil beteiligt, der von 2008 bis 2014 den Bass bei den kanadischen Hardcore-Punkern bediente. Nun gab die Band via Social Media den Tod ihres einstigen Weggefährten bekannt. Abschied und Andenken „Schweren Herzens verabschieden wir uns von unserem langjährigen Freund und ehemaligen Bassisten Matt Keil“, schreiben Comeback Kid. „Er war ein unglaublich toller Freund und Musiker. Einfach der beste Typ, mit dem man touren, Zeit verbringen und neue Länder der Welt erkunden konnte. Wir senden seiner Frau…