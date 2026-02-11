Weil zwei Band-Mitglieder gesundheitlich nicht auf der Höhe sind, können Beyond The Black nicht anders als vier Konzerte zu verschieben.

Beyond The Black sehen sich gezwungen, die vier verbleibenden Konzerte ihrer aktuell laufenden Europatournee abzusagen und neu anzusetzen. Bei den Modern-Metallern gibt es zum einen einen medizinischen Notfall um Gitarrist Chris Hermsdörfer, bei dem eine Netzhautablösung eine Notoperation notwendig gemacht hat. Zum anderen liegt Schlagzeuger Kai Tschierschky flach. Wegen dieses Doppelschlags zogen Frontfrau Jennifer Haben und Co. nun die Reißleine. Gesundheit geht vor "Es bricht uns das Herz, diese Worte zu schreiben: Wir müssen die verbleibenden Shows in Hamburg, Antwerpen, Oberhausen und Nijmegen verschieben", heißt es im zugehörigen Statement. "Unser Gitarrist Chris muss sich heute aufgrund einer Netzhautablösung einer Notfall-OP…