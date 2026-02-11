Das Dark Easter Metal Meeting hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Extrem-Metal-Szene und weit darüber hinaus etabliert.

Dark Easter Metal Meeting 2026 04.04. + 05.04.2026, München, Backstage Dark Easter Metal Meeting Tickets Zwei-Tages-Tickets ab 165,- Euro gibt es hier. Bands 1914 Auðn Blackbraid Cwfen Darkher Décembre Noir Enthroned Firespawn Grave Hail Spirit Noir Hypnos Koldbrann Kyi Lik Miserere Luminis Nornír Ponte Del Diavolo Ruïm Schammasch Schreigarm Secrets Of The Moon Severoth Thron Thyrfing Todomal Sakis Tolis Triptykon Unleashed Urgehal Vinterland Vollmondprozession Whoredom Rife Running Order --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach…