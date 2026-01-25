Gründungsmitglied Dave Evans berichtet vom erstem Live-Auftritt von AC/DC am Silvesterabend 1973 in Sydney.

Dave Evans, seines Zeichens Originalsänger von AC/DC, wird in steter Regelmäßigkeit immer wieder gebeten, über die Anfänge der Aussie-Rocker zu plaudern. In einem kürzlich über die Bühne gegangenen Interview bei Belgische Radio Unie rief der 72-Jährige Erinnerungen an das erste Live-Konzert der Formation überhaupt wach. Spontanität für den Gewinn Auf die Frage, ob sich Evans noch an den ersten Auftritt von AC/DC erinnert, erwiderte der Musiker: "Ja, natürlich. Das erste Konzert vergisst man nie. Es war im Nachtclub Chequers -- dem Nummer eins Nachtclub in Australien. Und es war an Silvester, was riesig war. Jedenfalls war es bis zum Bersten gefüllt.…