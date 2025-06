Nach HERE FOR NONE (2023) veröffentlichen Warmen diesen Sommer ihr neuestes Werk, das mit einem besonderen Auftritt gefeiert wird.

Mit HERE FOR NONE feierten Warmen 2023 ihre Rückkehr nach neun Jahren Pause. Nun, zwei Jahre später, soll mit BAND OF BROTHERS das mittlerweile siebte Album folgen. Angekündigt ist die Platte für den 15. August 2025 via Reaper Entertainment. Das trifft sich gut, denn so kann das neue Material gleich mit einem Knall auf die Metal-Gemeinde losgelassen werden – in Form einer speziellen Releaseshow beim diesjährigen Summer Breeze Open Air, an eben jenem 15. August. Brüder Der einstige Children Of Bodom-Keyboarder und Warmen-Gründer Janne „Warman“ Wirman selbst sagt über das Album: „Wir haben dieses Album wirklich gemeinsam geschrieben. Es fühlt…