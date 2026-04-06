Sound-Effekte sind mal subtil, mal komplett drüber, aber immer mit Wirkung. Wir haben uns die wirkungsvollsten herausgesucht.

Das komplette Special über Sound-Effekte findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Musik ist eine der freiesten und kreativsten Methoden, Geschichten zu erzählen. Während in der Literatur Worte aneinandergehängt werden, erzählt Musik große Storys allein mit Tönen. Die Geschichte entsteht abstrakt im auditiven Cortex durch Sounds – und bleibt somit am Ende größtenteils individuell interpretierbar. Um das zu vermeiden – denn manchmal will der Künstler wirklich explizit eine Geschichte erzählen –, muss man deutlich werden. Entweder durch die der Musik beigefügten…