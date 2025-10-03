In den USA verspricht das Heavy Music Collective Künstlern, Streaming-Gelder einzusammeln, die den Musikern rechtmäßig zustehen.

Es sollte mittlerweile jedem Musikliebhaber klar sein, dass bei Bands und Künstlern wenig vom Streaming hängenbleibt. An dieser Stelle setzt das Heavy Music Collective an — eine Firma, an der zum einen Metallica beteiligt sind, und die sich zum anderen dem Ziel verschrieben hat, Tantiemen für Musiker einzusammeln. Zugriff! Die Gründer des Unternehmen sind Ben Koller (Schlagzeuger für Converge, Mutoid Man, Killer Be Killed und All Pigs Must Die) sowie der Tantiemen-Experte Dan Hegarty. Metallica wiederum haben über ihre Firma Black Squirrel Partners in Heavy Music Collective investiert, welches bislang für Metallica selbst, Baroness, Converge, The Offspring, Greta Van Fleet…