Rage Against The Machine-Musiker Tom Morello hat eine Lanze für Kneecap gebrochen, die zuletzt wegen ihrer Israel-Kritik unter Feuer standen.

Wer sich (wie der Autor dieser Zeilen) vornehmlich in der Welt des Rock und Metal bewegt, hat vermutlich nicht mitbekommen, dass das Hip-Hop-Trio Kneecap unter anderem mit ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival einigen Zorn auf sich gezogen haben, indem sie sich im Gaza-Konflikt auf die Seite der Palästinenser gestellt und Israel kritisiert haben. Tom Morello hält den Iren indes zugute, dass sie sich trauen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Rückendeckung Zudem sieht er einiges von dem, was seine Band Rage Against The Machine ausmacht, auch bei Kneecap. Rage Against The Machine scheuten sich bekanntlich ebenfalls nicht, auf Missstände aufmerksam zu…