Seit 2022 ist Emma Anzai nun bei Evanescence. Laut Frontfrau Amy Lee fühlt sich die Band somit endlich vollständig an.

Im Mai 2022 trennten sich Evanescence nach sechs Jahren von Gitarristin Jen Majura. Kurz darauf gab die Band bekannt, dass fortan Bassist Tim McCord an die Gitarre wechselt und Emma Anzai (Sick Puppies) den Bass übernimmt. Eine etwas unschöne Geschichte – zumindest für Jen Majura, die erst kürzlich ihren Rücktritt aus dem Musik-Business bekanntgab. Evanescence haben wiederum neuerlich einige Kollaborationen in Gange. Ende März ist mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’ veröffentlicht worden. ist ‘Hand That Feeds’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ erschienen, bei dem sich Amy Lee mit Halsey…