HGich.T live in Leipzig 24.10.2025

Künstler: HGich.T

Sodom: Tom Angelripper über die Live-Auszeit (Interview)
Sodom: Tom Angelripper über die Live-Auszeit
METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025.
Sodom hören auf! Aber nicht ganz: Vor dem letzten Gig der Ruhrpott-Thrasher betont Tom Angelripper, dass dies nicht das Ende der Band ist – jedoch: „Ich habe keine Pläne, wann es weitergeht.“ METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper unmittelbar vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025: über die Gründe für die Live-Pause auf unbestimmte Zeit, über die besten und schlimmsten Sodom-Konzerte, eine jahrzehntelange Bühnenkarriere und Rituale vor und nach Sodom-Auftritten („Bierchen und Jack Daniel’s trinken“). Ausführliche Hintergründe zu THE ARSONIST von Sodom lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das…
