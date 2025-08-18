METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025.

Sodom hören auf! Aber nicht ganz: Vor dem letzten Gig der Ruhrpott-Thrasher betont Tom Angelripper, dass dies nicht das Ende der Band ist – jedoch: „Ich habe keine Pläne, wann es weitergeht." METAL HAMMER sprach mit Tom Angelripper unmittelbar vor dem (vorerst?) letzten Sodom-Auftritt auf dem Rockharz Open Air 2025: über die Gründe für die Live-Pause auf unbestimmte Zeit, über die besten und schlimmsten Sodom-Konzerte, eine jahrzehntelange Bühnenkarriere und Rituale vor und nach Sodom-Auftritten („Bierchen und Jack Daniel's trinken").