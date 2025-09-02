At The Gates wollen ihr neues Album aufgrund der Krebserkrankung von Frontmann Tomas Lindberg früher als geplant veröffentlichen.

At The Gates haben sich mit nicht so guten gesundheitlichen Neuigkeiten über ihren Sänger Tomas Lindberg zu Wort gemeldet. Der Schwede laboriert am sogenannten adenoid-zystischen Karzinom, welches bei ihm in der Speicheldrüse diagnostiziert wurde. Momentan befindet er sich im Krankenhaus und wird den ganzen Tag betreut. Darüber hinaus wollen die Death-Metaller in Bälde nicht warten, bis Lindberg wieder gesund ist, um ihr neues Album rauszubringen. "Das adenoid-zystische Karzinom ist ein seltener, bösartiger Tumor, der sich von Drüsengeweben ableitet und insbesondere im Kopf- und Halsbereich auftritt", heißt es im Netz dazu. "Häufigster Manifestationsort sind die Speicheldrüsen. [...] Typisch für das adenoid-zystische…