Berichten zufolge haben Sanitäter am Dienstagmorgen offenbar noch versucht, Ozzy Osbourne das Leben zu retten.

Ozzy Osbourne ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreis seiner Angehörigen und „umgeben von Liebe“ verstorben. Schon viele Jahre litt der Prince Of Darkness unter schweren gesundheitlichen Problemen. Am gravierendsten war wohl seine Parkinson-Erkrankung und eine alte Rückenverletzung, die vor einiger Zeit neu aufgebrochen war. Genauere Umstände zum Ableben des Black Sabbath-Frontmanns sind bislang nicht bekannt. Vergeblicher Rettungsversuch Jedoch sickern immer mehr Einzelheiten durch. Wie die Daily Mail berichtet, wurde am Dienstagmorgen ein Rettungshubschrauber zum Welders House, dem Anwesen von Ozzy Osbourne in Buckinghamshire, gerufen. Um 10:30 Uhr landete der Hubschrauber auf einem Feld in der…