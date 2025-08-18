Die norwegischen Black-Metaller Dimmu Borgir stehen dank diesem Gitarristen jetzt wieder als Sextett auf der Live-Bühne.

Bei Dimmu Borgir klaffte nach dem Abgang von Gitarrist Galder im vergangenen Sommer bis kürzlich eine Lücke in der Live-Besetzung. Nun haben die Norweger einen neuen Mann an den zweiten sechs Saiten vorgestellt. So sorgt Kjell Åge Karlsen aka Damage jetzt ebenfalls für verzerrte Klänge auf der Bühne. Seinen Einstand feierte der Musiker am Freitag, den 27. Juni 2025 beim Tons Of Rock in Olso. Ein reines Vergnügen Für Dimmu Borgir-Frontmann Shagrath (welcher auf den bürgerlichem Namen Stian Tomt Thoresen hört) ist Kjell kein Unbekannter, denn gemeinsam musizierten die beiden bereits bei Chrome Division. "Wir sind begeistert darüber und stolz darauf,…