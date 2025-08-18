Für Dream Theater-Trommler Mike Portnoy war Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich nichts weniger als ein Vorbild in diversen Bereichen.

Lars Ulrich bekommt des Öfteren sein Fett weg, weil er nicht unbedingt der präziseste Schlagzeuger ist. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder renommierte Musiker, die sich für den Metallica-Drummer einsetzen. So auch Mike Portnoy von Dream Theater. Für den Prog-Metaller ist Ulrich in der Tat ein Vorbild, wie er im Interview bei El Estepario Siberiano zu Protokoll gab. Kompletter Musiker Auf seine frühen Einflüsse als Trommler angesprochen, erwiderte Mike Portnoy: "Ich sage oft Keith Moon [von The Who — Anm.d.A.]. Aber es ist einen Haufen Jungs. Ringo Starr [The Beatles] war ein riesiger Held für mich. Genauso wie Neil Peart [Rush]. Aber…