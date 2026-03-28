Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Horst With No Name live in Hamburg 12.05.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
MS Hedi, Hamburg

Hamburg

Künstler: Horst With No Name

Ort: MS Hedi, Hamburg

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Hamburg

teilen
mailen
teilen
Arch Enemy: Eine neue Ära hat begonnen
Michael Amott mit Arch Enemy, Hamburg, edel-optics.de Arena, 30.10.2022
Arch Enemy stellen neue Sängerin vor, veröffentlichen neue Single mit offiziellem Musikvideo und kündigen intime Club-Tournee in Europa im Sommer 2026 an.
Die schwedische Melodic Death Metal-Band Arch Enemy schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert ihre neue Sängerin. Die Single ‘To The Last Breath’ ist ein Beweis für das Vermächtnis der Band und ein Schritt in Richtung einer neuen, aufregenden Ära von Arch Enemy: ‘To The Last Breath’ besticht nicht nur durch kraftvolle Musik, sondern ist auch der erste Arch-Enemy-Song, auf dem die neueste Ergänzung der Besetzung zu hören ist – die neue Sängerin Lauren Hart (Ex-Once Human). Michael Amott, Gitarrist und Gründer von Arch Enemy, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Lauren war ein wichtiger Schritt in meiner Laufbahn. Mit ihr zu…
Weiterlesen
Zur Startseite