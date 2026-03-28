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Horst With No Name live in Hamburg 04.04.2026

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Künstler: Horst With No Name

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Märklin versteigert Wacken-Modellbahn für guten Zweck
Märklin Teufelszug
Märklin versteigert den einzigartigen Wacken-Teufelszug zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS).
Das lässt Sammlerherzen höher schlagen: Die Modeleisenbahnfirma Märklin versteigert ihre einzigartige Wacken-Bahn für den guten Zweck. 100 Prozent des Erlöses gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die sich dafür einsetzt, passende Stammzellenspender und Spenderinnen an Menschen mit Blutkrebs zu vermitteln. ‘Rock N Roll Train’ 2025 kam es zum ersten Mal zu einer Kooperation zwischen Märklin und Wacken. Im Zuge dessen wurde der sogenannte Teufelszug erschaffen. Der Metal-Zug ist kein serienmäßig produziertes Modell. Stattdessen handelt es sich um das Handmuster, das für das Wacken Open Air 2025 maßgefertigt wurde, wie Märklin in die Beschreibung der Versteigerung schreiben. Weiter heißt es: "Vier Tage…
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