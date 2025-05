Spotify war offline. Metal-Streamer hörten wegen eines Ausfalls stundenlang nichts.

[Update 16.4.2025, 17:20 Uhr:] Die Störung bei Spotify scheint behoben zu sein. Bei unseren Tests war die Musikstreaming-Plattform wieder erreichbar. Was der Grund für den Ausfall von Spotify am Mittwochnachmittag war, ist noch ungeklärt. Betroffen waren wohl weltweit über 115 Server des Streamingdienstes - darunter in Brasilien, Südafrika, Australien, den USA und in Europa. --- [Originalmeldung 16.4.2025, 14:30 Uhr:] Am Mittwochnachmittag herrscht bei vielen Musik-Fans Stille: Spotify ist down. Beim Musikdienst scheint eine Störung vorzuliegen - App und Website bleiben leer, User können nicht auf Songs, Podcasts und Hörbücher zugreifen. Auf der Website "allestörungen" gingen ab etwa 14 Uhr mehrere…