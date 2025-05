Nach zehn gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Soulfly und Bassist Mike Leon. Einen offiziellen Nachfolger gibt es noch nicht.

Obwohl demnächst einige Live-Termine anstehen und obendrein dieses Jahr noch ein neues Album veröffentlicht werden soll, gehen Soulfly und der langjährige Bassist Mike Leon fortan getrennte Wege. Dies gab die Band jüngst in den Sozialen Medien bekannt. Auch schreiben Soulfly, dass zumindest der nächste Auftritt in Mexiko gesichert sei. Das Statement liest sich wie folgt: „Nach vielen starken gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Soulfly und Bassist Mike Leon. Die Band wird dennoch auf dem kommenden Nu Metal Revolution in Mexico City am 3. Mai auftreten, wobei der Zauberer Igor Amadeus von Go Ahead And Die, Cavalera und Healing…