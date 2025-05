Besucher des Ghost-Stelldicheins in Birmingham mussten wegen des Smartphone-Verbots mehr als 90 Minuten vor der Halle anstehen.

Ghost wollen bei ihren Konzerten bekanntlich momentan nicht, dass die Zuschauer ständig mit ihren Handys filmen, anstatt sich auf das Live-Erlebnis zu konzentrieren. Daher herrscht eine strikte "Kein Smartphone"-Vorschrift auf der "Skeletour". Bandmastermind Tobias Forge hatte mehrfach von den guten Erfahrungen berichtet, die die Gruppe bei den zwei Shows in Los Angeles gemacht hat, bei denen die Aufnahmen für den Konzertfilm ‘Rite Here Rite Now’ gemacht wurden. Nun melden sich Fans (vor allem aus Birmingham, siehe Posts unten) zu Wort und berichten von extrem langen Schlangen vor den Locations, in denen Ghost gastieren. Bislang traten die Schweden in Manchester (15.4.),…