Disturbed haben bei ihrem Heimspiel in Chicago den Bogen in Sachen Feuerwerk etwas überspannt. Die Leidtragenden sind die Chicago Bulls.

Rammstein haben es vorgemacht -- und nun eifern immer mehr Musikgruppen ihrem Vorbild nach. Natürlich ist die Pyrotechnik gemeint, was denn sonst? Eine dieser Bands hat nun in Sachen Feuer etwas zu sehr über die Stränge geschlagen: Disturbed fackeln auf ihrer aktuell laufenden Tournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika einiges ab. Heiß, heiß, Baby In Chicago würden die Leute jetzt jedoch sagen: Das, was David Draiman und Co. am 8. März 2025 im United Center gezündet haben, war eindeutig zu viel des Guten. Denn wie die Chicago Tribune berichtet, loderten die Flammen direkt unter den Fahnen, mit denen der…