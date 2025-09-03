Tony Iommi hat es noch nicht vollends begriffen, dass sein Black Sabbath-Kumpel Ozzy Osbourne nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Der Black Sabbath-Gitarrist hat sich erneut zum letztlich doch recht unvermittelten Tod seines Band-Kollegen Ozzy Osbourne geäußert. Vergangene Woche gab der Musiker BBC Midlands ein Interview und merkte dabei an: "Es ist schwierig, weil es einfach ein Schock ist. Seitdem ich dies gehört habe, war ich nicht dazu in der Lage, mich selbst ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Es war wirklich seltsam." Noch nicht realisiert Des Weiteren berichtete Iommi davon, dass er sich mit Bassist Geezer Butler über das plötzliche Lebensende von Ozzy Osbourne ausgetauscht hat. "Ihm geht es sehr ähnlich. Man kann sich einfach nicht zusammenreißen. Es hat…