John Dolmayan will nicht, dass es bei System Of A Down nur um politische Themen geht. Speziell die inhaltliche Vielfalt mache die Band aus.

System Of A Down verlegen sich derzeit bekanntlich darauf, dosiert live zu spielen. Schlagzeuger John Dolmayan ist sich überdies nicht sicher, ob er mit seinen Band-Kollegen neue Musik machen wollen würde. Sollte dies passieren, dann will der 52-Jährige allerdings, dass es inhaltlich dabei nicht nur um politische Themen geht, die Sänger Serj Tankian bestimmt. Dies gab der Musiker im Interview mit der YouTuberin Lilian Tahmasian zu Protokoll. „Ich weiß nicht, ob ich an diesem Punkt ein neues Album machen will", gesteht der System Of A Down-Drummer. "Es spielt einfach zu viel Drama mit rein. Und ich mag es, mit meinen…