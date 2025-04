Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rock-Band Disturbed hat eine 17 Termine umfassende "The Sickness 25th Anniversary Tour" durch Europa und das Vereinigte Königreich angekündigt.

Die Tournee feiert das 25. Jubiläum des bahnbrechendem Debütalbums von Disturbed, das der Band breite Aufmerksamkeit verschaffte und eines der wichtigsten und einflussreichsten Heavy Metal-Alben aller Zeiten ist. An jedem Abend werden zwei Musik-Sets gespielt. Den Anfang machen Disturbed mit einer vollständigen Darbietung ihres Albums THE SICKNESS, das fünffach mit Platin ausgezeichnet wurde, gefolgt von einem vollständigen Set ihrer größten Hits. Bis heute haben Disturbed mit über 17 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Milliarden Streams einen rekordverdächtigen Erfolg erzielt. Alles begann mit THE SICKNESS, das die Songs ‘Down With The Sickness’ (kürzlich mit achtfach Platin ausgezeichnet), ‘Stupify’ (zweifach Platin), ‘Voices’…