Fans von Helloween dürfen sich auf einen heißen Sommer freuen — denn das neue Album von Kai Hansen und Co. erscheint Mitte des Jahres.

Helloween hielten ihre Fans zuletzt darüber auf dem Laufenden, dass sie an einem neuen Studiowerk arbeiten. Nun haben die Hanseaten Freudiges zu vermelden: Das Album ist im Kasten! Und der Veröffentlichungstermin steht schon fest! So hört der Longplayer auf den Titel GIANTS & MONSTERS und wird am 29. August 2025 über Reigning Phoenix Music auf die Märkte dieser Welt kommen. "Wir haben uns in ein Studio gesperrt, ein paar Riesen heraufbeschworen, mit ein paar Monstern gerungen — und sind irgendwie mit einem brandneuen Album rausgekommen: GIANTS & MONSTERS", lassen Helloween in den Sozialen Medien wissen. "Es riecht auch nach Sieg…