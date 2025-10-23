Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Helloween, Michael Schenker Group, Knorkator sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aephanemer ‘La Règle Du Jeu’ Avatar ‘Tonight We Must Be Warriors’ Deez Nuts ‘Miss Me With That’ Downswing, Colorblind ‘For What It’s Worth’ (feat. Travis Moseley) Fallujah ‘The Obsidian Architect’ Helloween ‘A Little Is A Little Too Much’ Igorrr ‘Headbutt’ Kadavar ‘Lies’ Knorkator ‘DMT’ Mélancolia ‘Lithia’ (feat. Hunter Young) Michael Schenker Group ‘Don’t Sell Your Soul’ Mystic Circle ‘The Scarlet Queen Of Harlots’ (feat. Sarah Jezebel Deva) Pupil Slicer ‘Fleshwork’ Schattenmann ‘Kein Kommando’ Signs Of The Swarm ‘Natural Selection’ Stellar Circuits ‘I See Your Spirit’ Stillbirth ‘Sacrificial Slaughter’ Swartzheim ‘Spitting Nails’ The Vintage Caravan…