Unserer sehr geschätzten Leserschaft wurde die Aufgabe zuteil, sich im Leserpoll selbst ein Urteil über das Metal-Jahr 2024 zu bilden.

Den kompletten Leserpoll findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! In Ausgabe 01/2025 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls. Beste Band aller Zeiten Iron Maiden Metallica AC/DC Motörhead Judas Priest Black Sabbath Slayer Kiss Doro Slipknot Aufsteiger des Jahres Iotunn Sleep Token Kanonenfieber The Gems Green Lung Soen Elegant Weapons Asinhell The Halo Effect…