Gewinnt Tickets für die Mastodon-Tournee! Kontroverse um Ozzy Osbourne-KI-Bot. Beartooth-Sänger steht zu sich selbst. Album der Woche von Shinedown. Interview mit Uwe Lulis u.a.

Live To Win – die Verlosung Ihr habt die Chance, Tickets für die kommenden Konzerte von Mastodon zu gewinnen! Back In Black – das Metal-Update Ozzy Osbourne: Familie verteidigt den KI-Bot Beartooth: Caleb Shomo outet sich als homosexuell Wegen METAL HAMMER: Ärger am Flughafen für Oscar Rilo (Dark Embrace, Benediction) Rekord: 99-Jährige beim Crowdsurfen Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Shinedown EI8HT Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To…