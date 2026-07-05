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In Extremo live in Erfurt 30.04.2027

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Adresse:
Messe, Erfurt

Erfurt

Künstler: In Extremo

Ort: Messe, Erfurt

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Rock im Park: Volbeat & Ice Nine Kills läuten Festival ein
Volbeat @ Rock im Park, 5.6.2026
Der erste Rock im Park-Tag geht dank Acts wie Volbeat, Ice Nine Kills und The Pretty Reckless locker als Auftakt nach Maß durch.
Das Jubiläums-Line-up biegt ein Jahr nach dem 30. Rock im Park-Jubiläum um die Ecke. Logisch, dass der Dutzendteich überquillt - und auch METAL HAMMER vor Ort ist. Wir berichten von den Highlights des Open Air in Nürnberg. Zum Ankommen auf dem Gelände am Freitag, den 6. Juni 2026 gibt es direkt eine kleine Regendusche. Trotzdem herrscht im Allgemeinen bestes Festivalwetter - nicht zu warm, nicht zu kalt, Temperaturen um die 20 Grad. So kann man das erste Highlight richtig genießen: The Pretty Reckless legen wie gewohnt mit ‘Death By Rock And Roll’ los und beweisen direkt, dass sie in bester Spiellaune…
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