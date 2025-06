Laut seiner Gattin hatte Ritchie Blackmore schon vor einiger Zeit einen Herzinfarkt. Wegen der Stents ist ihm das Reisen noch nicht erlaubt.

Der ehemalige Rainbow- und Deep Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore soll bereits vor geraumer Zeit eine Herzattacke erlitten haben. Das berichtet dessen Ehefrau Candice Night, mit der er auch zusammen bei Blackmore's Night musiziert, in einem Interview mit dem britischen Magazin TotalRock. Eigentlich geht es in dem Gespräch um ihre neue Soloplatte, zu der ihr Gatte seinen Teil beigetragen hat. Stolz und Vor(läufiges)-Urteil Als Night gefragt wurde, wie die Chancen für Shows in Europa stehen, antwortet sie: „Was das Fliegen angeht – davon wurde Ritchie von seinem Kardiologen tatsächlich abgeraten. Er hatte vor etwa anderthalb Jahren einen Herzinfarkt. Er hat sechs Stents.“…