Ingested live in Aarau 26.03.2026

Künstler: Ingested

Burton C. Bell wird eine bestimmte Fear Factory-Platte nie signieren
Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell auf dem With Full Force 2010
Der ehemalige Fear Factory-Frontmann Burton C. Bell weigert sich, AGGRESSION CONTINUUM (2021) zu unterschreiben.
Ex-Fear Factory-Sänger Burton C. Bell wird Fans AGGRESSION CONTINUUM nicht signieren, wenn sie ihn darum bitten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war er schon raus aus der Band. Sein Gesang ist jedoch trotzdem darauf zu hören. Im Interview mit Scandalous, erklärt er, warum er die Platte nicht signieren will. Grabstein Er erklärt: "Wir haben das Album 2017 fertiggestellt, und damals hieß es ‘Monolith’. Für mich war es das letzte Album. Es war der Grabstein, und die Inschrift lautet ‘Monolith’." Fear Factory veröffentlichten das Album fast ein Jahr, nachdem Bell überraschend die Band verlassen hatte. Die Frage, ob er diesbezüglich ein schlechtes Gefühl…
