Disturbed, Dark Tranquillity, Helloween u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im Oktober 2025. Termine und Tickets!

Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Disturbed + Megadeth Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Metal-Band Disturbed hat eine 17 Termine umfassende "The Sickness 25th Anniversary Tour" durch Europa und das Vereinigte Königreich angekündigt. Mit dabei: Megadeth! >> Konzerttermine und Tickets - The Darkness The Darkness kommen im Oktober 2025 für vier Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert. >> Tickets und Tourdates - Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt…