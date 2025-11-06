Kyle Thomas hat gerade viel zu tun. Neben einigen Live-Shows laufen die Arbeiten an einem neuen Trouble- und einem Exhorder-Album.

2019 erschien nach mehr als 25 Jahren Funkstille das Album MOURN THE SOUTHERN SKIES. Seitdem sind Exhorder wieder voll im Geschäft. Im März 2024 veröffentlichten die Thrasher ihr viertes Studioalbum DEFECTUM OMNIUM, auf dem Sänger Kyle Thomas erstmals auch die Gitarre übernahm. Anfang 2022 veließ Marzi Montazeri die Band, um sich anderen Projekten zu widmen. Bei Auftritten übernahm Ex-Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O’Brien, der mittlerweile vollwertiges Mitglied bei Exhorder ist. Eine Frage der Planung Im Gespräch mit Rexx Ruger vom Pod Scum-Podcast wurde Kyle Thomas nach einem möglichen fünften Studioalbum gefragt. Da Thomas jedoch neben Exhorder seit 2012 auch bei der…