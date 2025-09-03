Halestorm erklimmen mit EVEREST einen künstlerischen Gipfel. Frontfrau und Gitarristin Lzzy Hale ringt dabei mit der eigenen Identität.

Im Antlitz des Sinnlosen Rückblickend betrachtet waren die vergangenen zwei Jahre für Lzzy eine Sinnsuche mit vielen Etappen. Im März 2024 heuerte sie bei Skid Row als Interimssängerin an und kam damit für die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Erik Grönwall ins Gespräch. Andere Spekulationen nährte sie gezielt. Kurz bevor Emily Armstrong im September desselben Jahres offiziell als neue Stimme von Linkin Park bekanntgegeben wurde, diskutierte die Welt angeregt…