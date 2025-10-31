Ozzys Sohn Jack Osbourne hat den Bühnenabschied seines Vaters in einem aktuellen Rolling Stone-Interview rekapituliert.

Jack Osbourne hat sich im Interview mit dem britischen Rolling Stone an das letzte Konzert seines Vaters zurückerinnert. Ozzy Osbourne feierte beim "Back To The Beginning"-Festival am 5. Juli 2025 bekanntlich seinen Abschied von der Live-Bühne — rechtzeitig, bevor er 17 Tage danach das Zeitliche segnete. Für seinen Sohn war das finale Stelldichein seines alten Herren so etwas wie eine "Totenwache zu Lebzeiten". "Das tut mir verdammt gut." "Ich bin schon ein paar Tage vorher angereist", rekapituliert Jack Osbourne. "So habe ich auch den Soundcheck sehen können. Es war kraftvoll, weil es überraschend war. Ich wusste, dass es ein schwerer…