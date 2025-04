Bald ist es so weit: Volbeat haben auf Instagram ein konkretes Datum für die Album- und Tourneeankündigung veröffentlicht.

[Update vom 06.03.2025] Es ist vollbracht: Alles über das neue Volbeat-Album findet ihr hier. Seit Monaten halten Volbeat ihre Fans bei der Stange und vertrösten sie immer wieder mit positiven Nachrichten aus dem Studio. Mittlerweile ist es wieder zwei Monate her, dass Frontmann Michael Poulsen in einem Video mitteilte, dass das neue Album vollständig aufgenommen sei. Die "neuen Informationen", die "Anfang 2025" kommen sollten, blieben jedoch aus - bis jetzt. "Anfang" ist ja ohnehin ein dehnbarer Begriff. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Band teilten sie eine kurze Animation. Goldumrahmt stehten die Silhouetten eines Trios Schulter an Schulter vor einem leuchtenden…