Das Party.San versorgt alle Besucher mit einer gehörigen Dosis Extreme Metal. Wir haben hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Datum Das Party.San 2024 findet vom 07. bis zum 09. August 2025 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Preise & Tickets Die 1666 Early Bird-Tickets sind ausverkauft. Infos zu Tickets findet ihr hier. Bands Agrypnie Analepsy ...And Oceans Ass Cobra Avulsed Blockheads Bloodbath Brujeria Chaos Invocation Crypt Sermon Dark Angel Defleshed Dödsrit Dool Drudensang Ereb Altor Extermination Dismemberment Firtan Fleshgod Apocalypse Friisk Fulci Gorgoroth Grand Magus Grave Gutslit Harakiri For The Sky Hellbutcher Heretic Warfare Hyperdontia I Am Morbid…