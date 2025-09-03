Jane's Addiction und Perry Farrell geben sich gegenseitig die Schuld am Konzert-Eklat vom 13. September 2024 im Leader Bank Pavilion in Boston.

Jane’s Addiction liegen nach dem Ausraster von Frontmann Perry Farrell vom 13. September 2024 in Boston bekanntlich aus Eis. Der Sänger ging Gitarrist Dave Navarro dabei körperlich an und schien nicht ganz bei Sinnen zu sein. Die anstehenden Konzerte wurden in Konsequenz abgesagt. Nun verklagen sich beide Parteien gegenseitig, wobei die Lage gar nicht mal so klar ist, sondern eher undurchsichtig. Wer hat Recht? Laut einem Bericht des US-amerikanischen Rolling Stone sahen sich Navarro, Bassist Eric Avery und Schlagzeuger Stephen Perkins nach dem Eklat auf der Bühne gezwungen, die laufende Tournee abzusagen. Dadurch seien Jane’s Addiction rund zehn Millionen Dollar…