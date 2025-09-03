Toggle menu

Isolation Berlin live in Düsseldorf 12.10.2025

Künstler: Isolation Berlin

Ritchie Blackmore hat mit drei Gebrechen zu kämpfen
Candice Night-Ritchie Blackmore
Der ehemalige Deep Purple-Gitarrist Ritchie Blackmore kann wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme nicht mehr richtig auf Tour gehen.
Ritchie Blackmore (ehemals von Deep Purple und Rainbow) hat mittlerweile mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn davon abhalten, mit Blackmore's Night richtig auf Tournee zu gehen. Das berichtet Sängerin und Ehefrau Candice Night. Night, die am 25. April ihr Soloalbum SEA GLASS veröffentlichte, war kürzlich beim Iron City Rocks-Podcast zu Gast und erzählte von Blackmores Gebrechen. Sie meint: "Drei Hauptprobleme machen ihm ein wenig zu schaffen. Er hat Herzprobleme. Er hatte vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt, weswegen wir da aufpassen müssen. Zweitens hat er Gicht, die seine Füße beeinträchtigt, was natürlich schwierig ist. Und sie fängt momentan auch…
