2023 veröffentlichten Staind das erste neue Album nach zwölf Jahren Funkstille. Diesmal soll es nicht so lange dauern, bis neue Musik kommt.

In den letzten Jahren machten Staind – allen voran Sänger Aaron Lewis – eher mit zweifelhaften Aktionen und Aussagen Schlagzeilen als mit ihrer Musik. Erst sprach sich Lewis für Putin aus, dann holte er einen rechtsextremen Kongressabgeordneten auf die Bühne. Schließlich legte er nahe, dass Kinder in der Schule Waffen tragen sollen, um den Amokläufen ein Ende zu bereiten. Und zuletzt tötete er 32 Kojoten, um mit ihnen den Schriftzug „Trump 24“ zu bilden. So weit, so... irrsinnig. Herumschwirrende Lieder Diesmal kam Mike Mushok zu Wort. Im Interview mit Audio Ink Radio wurde der Gitarrist zu möglichen neuen Songs befragt.…